Abocaments incontrolats en contenidors del carrer la Bassa
L’ajuntament informa que en els últims dies s’ha hagut de recollir cartrons i altres materials mal dipositats als contenidors del carrer la Bassa. Abocar residus fora de contenidors buits és una falta de respecte a l’espai públic i al treball del personal municipal, amb costos addicionals, assenyala el consistori. A més, aquesta illa de contenidors disposa de càmeres de vigilància, la qual cosa permetrà identificar les persones responsables. Les multes poden arribar als 1.200 € si l’abocament supera el metre cúbic.