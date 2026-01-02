SEGRE

Abocaments incontrolats en contenidors del carrer la Bassa

L’illa de contenidors del carrer la Bassa de les Borges. - A.L.B.B.

L’ajuntament informa que en els últims dies s’ha hagut de recollir cartrons i altres materials mal dipositats als contenidors del carrer la Bassa. Abocar residus fora de contenidors buits és una falta de respecte a l’espai públic i al treball del personal municipal, amb costos addicionals, assenyala el consistori. A més, aquesta illa de contenidors disposa de càmeres de vigilància, la qual cosa permetrà identificar les persones responsables. Les multes poden arribar als 1.200 € si l’abocament supera el metre cúbic.

