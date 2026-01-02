Aprovada la primera fase del colomar de Gospí
L’ajuntament de Sant Ramon va donar llum verda en l’últim ple municipal a la primera fase del projecte de restauració del colomar de Gospí. Es tracta d’una edificació històrica d’origen medieval declarada bé d’interès local l’any passat i que necessita una actuació urgent.
Aquesta primera acció en la construcció tindrà un cost de 100.191,78 euros, dels quals 98.766,05 estan subvencionats pel departament de Cultura. Els treballs consistiran a obrir un camí d’accés i reforçar l’estructura, segons va manifestar l’alcalde, Josep Maria Ribera. Més endavant, es preveu sol·licitar una nova ajuda a la Generalitat per afrontar la segona fase de la reforma.
Val a destacar que l’edifici del colomar s’ubica dins d’una propietat privada, encara que es va cedir a l’ajuntament de Sant Ramon per poder executar la rehabilitació.