Detenen un conductor per provocar un accident amb ferits greus a la C-53 a Bellmunt d'Urgell
L'home circulava sense llums i fent ziga-zagues i va donar positiu en la prova d'alcoholèmia
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a Lleida un home de 32 anys, com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu, conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. Els fets van tenir lloc pels volts de les 19.15 hores del 20 de desembre quan un testimoni va trucar al telèfon 112 per alertar que un conductor circulava temeràriament per la carretera C-53 que va de Balaguer a Tàrrega. Segons la informació facilitada a la policia, el turisme circulava sense llums i de forma erràtica, envaint el sentit contrari de la via i fent ziga-zagues, posant en greu perill la seguretat dels usuaris de la via.
Minuts més tard, una altra trucada va comunicar que s'havia produït un accident de trànsit a la C-53, al terme municipal de Bellmunt d'Urgell, amb tres vehicles implicats i diverses persones ferides de caràcter greu.
Immediatament, es van dirigir al lloc dotacions de Mossos d'Esquadra i membres del Servei d'Emergències Mèdiques que, després d'auxiliar els implicats en l'accident, van traslladar quatre ferits greus i un lleu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La investigació realitzada pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial de Ponent va permetre determinar que l'accident el va provocar el vehicle que circulava erràticament per la C-53 i que el seu conductor, al qual li van fer a l'hospital la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa positiva d'alcohol.
El passat dimarts, després que el conductor infractor rebés l'alta hospitalària, la policia el va detenir acusat de quatre delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El detingut va passar a disposició judicial el passat dimecres davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.