Guissona reforça llaços amb la ciutat romanesa de Sighetu Marmatiei
Guissona i Sighetu Marmatiei, a Romania, van estrènyer els seus llaços el cap de setmana passat amb la firma d’un conveni de col·laboració que oficialitza l’agermanament entre les dos localitats. L’acord busca fomentar l’intercanvi cultural, gastronòmic i social, així com obrir vies de cooperació en diferents àmbits d’interès comú.
L’alcalde, Jaume Ars, la regidora de Comerç i Indústria, Núria Guixés, i l’edil d’Urbanisme, Jordi Querol, van viatjar els dies 27 i 28 a Romania, on van ser rebuts per l’alcalde de Sighetu Marmatiei, Vasyle Moldovan.
Homenatge als orígens
La delegació local va poder participar en les festes que celebra l’esmentat municipi a finals de desembre en homenatge als seus orígens i descobrir algunes dels seus costums, menjars i vestits regionals. Segons el consistori, l’objectiu de l’agermanament és reforçar els llaços amb cultures presents en el teixit social de Guissona per facilitar el reconeixement mutu entre veïns.
Sighetu Marmatiei és una ciutat de 41.000 habitants ubicada a la regió de Maramures, al nord de Romania. En el seu teixit empresarial tenen un paper important sectors com el moble, la maquinària industrial i els materials de construcció.