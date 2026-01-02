L’ajuntament felicita les famílies que van tenir nadons el 2025
Maials ha posat en marxa aquest any una iniciativa per donar la benvinguda a nous residents nounats, en aquest cas Marc, Abril Elihana, Gina, Itay, Kadidiatou, Maria, Wassim, Max i Gia, als quals es va oferir un petit regal com a gest d’acollida. Segons l’alcalde, David Masot, el consistori promou polítiques per aconseguir que parelles joves es quedin a viure al poble i assegurin el creixement de la població, que s’acosta als mil habitants.