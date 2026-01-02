La Paeria de Cervera assumeix la gestió del conservatori
Professors i empleats passaran a ser treballadors municipals
La Paeria de Cervera va fer efectiva dimecres la dissolució del Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera després de ratificar-ho en el ple municipal del setembre. A partir d’ara, serà el mateix ajuntament qui assumirà directament el centre. En el moment de l’aprovació, l’alcalde, Jan Pomés, va argumentar que la decisió es va prendre per poder millorar la gestió interna i enfortir i continuar amb el projecte educatiu d’una forma molt més eficient.
D’aquesta manera, a partir d’ara els professors i el personal del conservatori passaran a ser treballadors municipals, malgrat que Pomés va afirmar que “a la pràctica no es notarà cap canvi” i les classes seguiran amb normalitat. La Paeria també absorbirà els drets i obligacions pendents del patronat, així com els contractes i subvencions que tenia l’organisme autònom.
Un altre dels motius de la dissolució és tenir un major control de la comptabilitat i les contractacions del servei per poder “agilitzar tots els processos”, segons el primer edil.Una de les crítiques per part de l’oposició va ser que, sense el patronat, la comunitat educativa es quedava sense un espai de participació.
Figura jurídica
L’equip de govern va explicar que s’està treballant per definir la figura jurídica que ha de tenir el consell assessor que es crearà per garantir que alumnes, familiars i professors tinguin veu a la presa de decisions.