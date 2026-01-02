AGRICULTURA
Més de dos milions contra la fauna cinegètica
La conselleria d’Agricultura els destinarà a comprar barretes, tanques, amplificadors de llum per a la caça nocturna o munició per al control d’espècies, entre d’altres
Agricultura va obrir dimecres les línies d’ajuts per finançar les mesures per protegir els cultius de l’excés de fauna cinegètica, com conills, cabirols o senglars, amb una dotació de més de dos milions d’euros. Les subvencions, que poden assolir fins a 50.000 euros per beneficiari segons el tipus d’actuació, es divideixen en quatre línies principals.
La primera cobreix el 80% del cost de l’adquisició i instal·lació de mecanismes de protecció, com tanques o barretes, amb un màxim de 20.000 per sol·licitant. La segona subvenciona dispositius electrònics amplificadors o convertidors de llum per a la caça nocturna, instal·lables en armes de foc, amb una ajuda del 50 per cent i un límit de 2.000 euros. Aquests dispositius només poden fer-se servir amb autorització excepcional, ja que l’ús general està prohibit a Espanya, i les persones que els manipulin han de comptar amb formació oficial de la Generalitat.
La tercera línia d’ajuts finança la compra de munició per al control d’espècies, amb un 75% del cost cobert en el cas de munició sense plom i un 50% per a la que conté plom, fins a un màxim de 1.000 euros. Aquesta mesura respon a l’augment de la despesa derivada de la sobrepoblació de conills, especialment a les comarques de Lleida.
La quarta línia està dirigida a la contractació de serveis privats per al control i prevenció de danys causats per fauna cinegètica. Aquests serveis, oferts per professionals o empreses amb autorització excepcional de caça i per guardes rurals habilitats, se subvencionen en un 80% de la despesa, amb un màxim de 50.000 euros. Podran beneficiar-se’n titulars d’explotacions agràries, terrenys cinegètics, cooperatives incloses en plans de control poblacional com conills a Lleida i senglars i fauna cinegètica a l’Alt Pirineu.