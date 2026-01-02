Pessebres per a tots els gustos: des de peces de tall clàssic a elements amb tubs de paper higiènic
L’associació de pessebristes exposa obres de particulars, entitats i escolars. Des de passatges concrets de la Nativitat fins a representacions amb materials reciclats
L’associació de pessebristes de Cervera manté viva la tradició del pessebre nadalenc any rere any amb la seua exposició a l’església de Sant Joan Degollat. La mostra va obrir al públic el passat 6 de desembre, coincidint amb el mercat de Nadal, i encara es podrà visitar els pròxims dies 3 i 4 de gener d’11.30 a 13.30 hores i de 17 a 19 hores.
El conjunt de més format és obra d’Arnau i Marc Balcells i recrea el naixement de Jesús en una escena tradicional poblada de pastors que s’atansen a l’establa, amb diferents figures que representen oficis artesans com el ferrer, el ceramista o el forner. Tampoc no falten els Reis Mags amb els camells, el bou, la mula i l’àngel.
Una altra de les peces de tall més clàssic porta per títol Buscant posada, elaborada per Tomàs Puig. S’hi presenta una escena concreta de la Nativitat: Maria i Josep arribant a Betlem i intentant trobar un lloc on passar la nit.
Un estil molt diferent és el del pessebre que han fet els alumnes de les escoles Jaume Balmes, Mossèn Josep Arques i les Savines utilitzant tubs de paper higiènic per donar forma als diferents personatges.
L’exposició es completa amb una selecció de diorames d’Àlex Espinosa, les felicitacions elaborades pels usuaris del Casal Cívic i una col·lecció de centres de taula.