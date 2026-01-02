Projecte per modernitzar i ampliar el parc de bombers voluntaris
Per poder acollir més efectius i dones
L’ajuntament d’Almenar preveu ampliar el parc de bombers voluntaris amb nous serveis i prestacions. Segons l’alcaldessa, Teresa Malla, l’edifici que acull els voluntaris és molt antic, té més de 35 anys, “i ha quedat petit i obsolet”. La intenció és instal·lar dutxes individualitzades i un gimnàs. “Ara només hi ha dutxes i serveis per a personal masculí, però cal adequar les instal·lacions per si es dona el cas que entrin a formar del personal dones. Ara les dependències no són adequades per a aquest cas”, va indicar Malla. En l’actualitat el parc compta amb 19 bombers voluntaris d’Almenar i de localitats pròximes, i la previsió és que n’entrin tres el proper any.
El projecte de remodelació del parc de bombers d’Almenar està en redacció i l’ajuntament ha fet una modificació de pressupost i ha destinat a aquesta intervenció més de 80.000 euros per facilitar-ne l’execució quan es tingui el projecte aprovat, va explicar Malla.
Ampliació de la cessió
D’altra banda, el consistori ha donat llum verda a l’ampliació del final de cessió de les instal·lacions a la conselleria d’Interior, que és qui gestiona els parcs de bombers. Segons Malla, el parc de bombers és una institució local que intervé i ha intervingut en nombroses actuacions i accidents i “és tota una referència a la població”, va remarcar.
Demanda col·lectiva
Els bombers voluntaris d’Almenar van integrar el grup de 110 bombers voluntaris de 22 parcs de la demarcació de Lleida que van presentar el mes de novembre passat la primera demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir l’equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers professionals. Reclamen a la conselleria d’Interior que els doni d’alta a la Seguretat Social perquè, en cas d’accident, quedin coberts, ja que ara se senten “desprotegits”.