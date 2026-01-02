A punt el traspàs de la travessia al consistori
Ajuntament i Diputació negocien perquè es facin reformes. S’ha convertit en una via principal per als veïns
L’ajuntament de l’Espluga Calba està en negociacions amb la Diputació per al traspàs de la titularitat de l’antiga carretera LV-2012 que travessa el poble, en desús després de la construcció de la variant. Aquesta carretera s’ha convertit en l’eix central de la població, però presenta moltes carències de manteniment, segons fonts municipals.
Des del principi de l’actual mandat, el consistori va iniciar converses amb Vies i Obres per trobar una solució satisfactòria. Actualment, amb les negociacions molt avançades, la Diputació i l’ajuntament estan en disposició de tancar l’esmentat acord, segons les mateixes fonts. A falta de concretar alguns punts, el conveni consisteix en el traspàs de la titularitat de l’antiga carretera amb el compromís per part de la Diputació de portar a terme obres d’adequació per convertir aquesta via en un carrer més del poble.
Les millores que es portaran a terme són la pavimentació de l’entrada des de l’actual variant, el condicionament del pont que dona accés a la localitat, la canalització del clavegueram a la carretera de Fulleda, la consolidació de talussos d’aquest mateix tram, la creació d’una via pacificadora de trànsit al tram de la carretera que travessa el poble i la urbanització amb voreres i arbratge.
Així mateix, compta amb un romanent del pressupost per si l’Agència Catalana de l’Aigua o la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre autoritzen l’actuació a l’enclavament denominat el Fons que és un curs del riu Rinet susceptible d’avingudes si es produeix una dana a les capçaleres dels barrancs que conflueixen al mig del poble i que actualment no és zona urbanitzable. Aquest punt s’està treballant amb l’ACA per a la construcció d’infraestructures de protecció que permetin canalitzar el curs del Rinet.
Així, es tracta del projecte més important per a aquesta població en els últims trenta anys.