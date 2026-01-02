Retrats que emocionen als carrers d'un poble de Lleida
54 fotografies exposades a la Floresta per rememorar els vincles dels veïns amb el seu passat a través de diversos objectes. Exposició ‘Nexus’, organitzada per Maite Garrigós i Xavier Solé
Un rentamans, un pinte per verguejar olives, una ràdio antiga, una moto, una bicicleta o una pedra per assecar pernil són alguns dels objectes que veïns de la Floresta mostren en els 54 retrats penjats pels carrers de la població dins de l’exposició Nexus. Amb aquesta paraula es vol fer referència als vincles que les persones relacionades amb el poble estableixen entre el passat i el present a través d’objectes a què se’ls atribueix un significat especial.
La fotògrafa Maite Garrigós, promotora del projecte juntament amb Xavier Solé i l’Associació Amics del Castell, va explicar que l’objectiu és reflectir la relació amb un objecte triat i els records o emocions que transmet. Ho va dir en la inauguració de la mostra dissabte amb el títol Exposició Nexus: rostres d’ara, sons d’abans, que es mantindrà als carrers de la localitat fins a la festa major d’agost “si el vent o la pluja no les deterioren”, va indicar Garrigós.
Exemples d’objectes
Totes les lones fotogràfiques inclouen una frase que explica per què s’ha triat aquest objecte. Així, per exemple, “la Dolors amb el seu rentamans recorda les visites del doctor i com es rentava les mans escrupolosament abans d’examinar-la, o el vergassejador d’olives elegit pel Josep Maria per evocar el seu treball al molí, ja que va ser una època important de la seua vida, o la bicicleta de fusta que va ser la primera que va tenir el Toni, o la partitura que el seu pare va regalar a la Marisa i que va cantar per primera vegada quan tenia 12 anys”, entre molts altres records, indica Garrigós.
Tots aquests objectes que han estat cedits pels propietaris es mostren en una exposició al Sindicat.
Els protagonistes de les imatges tenen un ampli ventall d’edats, ja que fa un any es va convocar una reunió al poble perquè els interessats tinguessin temps de pensar si participaven i amb quin objecte. “La mostra ha estat oberta a persones de totes les edats, tant gent gran com joves”, detalla Garrigós.
A banda dels dos fotògrafs també han patrocinat l’exposició Nexus l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), la Diputació, l’ajuntament, el consell de les Garrigues i l’Associació de Dones L’Espígol. Durant la inauguració també es va fer una projecció de fotografies i una audició de música antiga.