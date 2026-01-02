SUCCESSOS
Una dotzena d’operatius dels Mossos per narcotràfic a Lleida en un any i mig
Amb detinguts i droga confiscada
Els Mossos d’Esquadra van portar a terme l’any passat un total de 23 operacions policials contra el narcotràfic a Catalunya i en el primer semestre del 2025, 25 més. En aquest any i mig, una dotzena d’aquests operatius van acabar amb detinguts i droga confiscada en intervencions a les comarques lleidatanes, segons es constata amb la informació aportada per la conselleria d’Interior en una resposta parlamentària. Els operatius es van saldar amb 101 detinguts, ja que la majoria es van dur a terme en diferents àrees policials de Catalunya, amb ramificacions a les de Ponent i el Pirineu.
Una de les més importants es va escometre el juny del 2024, a les Àrees Bàsiques Policials (ABP) del Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell i la Segarra, així com a Osona i Alt Empordà-Roses, amb un total de 31 detinguts després de la intervenció de marihuana, cocaïna i haixix. Un mes després, hi va haver una altra operació policial en diversos municipis catalans, també a l’ABP Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell, i a Béjar (Salamanca) amb un total de 38 arrestats per tràfic de marihuana, haixix, ketamina, metamfetamina, vidre i heroïna.
Segons les dades d’Interior, entre els operatius contra el narcotràfic portats fins al juny del 2025 destaca un que es va portar a terme el març a les ABP Segarra-Urgell, Mollet del Vallès, Selva Litoral, Osona i Tarragonès, amb 10 detinguts per marihuana. Al maig, hi va haver una altra intervenció a l’ABP Segarra-Urgell amb quatre detinguts i la intervenció de cocaïna, heroïna, haixix i amfetamines, i al juny, tres detinguts més a l’ABP Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell per marihuana.
Cop a plantacions de ‘maria’
La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran va desarticular al desembre un entramat criminal relacionat amb plantacions interiors i exteriors de marihuana de grans dimensions. El passat dia 17 van arrestar 11 persones en municipis de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Alt Penedès. La investigació es va iniciar a finals del 2024, quan van trobar al Barranc de l’Escarlà, a Tremp, un espai desforestat amb signes d’haver estat utilitzat com a plantació de marihuana a l’aire lliure.