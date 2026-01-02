Una nova ginebra elaborada amb olives arbequines, l'innovador producte d'una empresa lleidatana
Gaudea és una firma productora d’oli dins de la DOP que ja ven aquest nou producte. Utiliza olives de la seua finca d’Alcarràs per elaborar aquest licor en una destil·leria de Terrassa
Gaudea és una empresa d’Alcarràs dedicada a la producció d’oli d’oliva dins de la DOP Les Garrigues en un entorn rural idoni per a l’elaboració d’aquest producte.
La firma es va crear el 2020 per oferir un oli únic amb els estàndards de qualitat més alts, segons va explicar el gerent del setrill, Gerard Camps. Tanmateix, l’empresa ha buscat ampliar l’oferta amb l’elaboració de ginebra a base d’olives arbequines. “Gaudea Botanics és la nostra ginebra elaborada amb arbequines i va sorgir de la voluntat de l’empresa de portar els processos d’elaboració un pas més enllà”, va indicar Camps. “Des de l’empresa teníem el desig d’arriscar per un producte innovador, diferenciador i que mostrés la qualitat de les nostres olives arbequines”, va remarcar.
La ginebra s’elabora amb un nou destil·lat d’origen artesanal que fusiona olives amb plantes aromàtiques com la murtra de llimó i la menta salvatge, i espècies com les llavors de coriandre i la nou moscada.
Durant el procés d’elaboració les olives se sotmeten a un procés enzimàtic per aprofitar tota l’essència i els gustos frescos. Posteriorment, se li afegeixen plantes aromàtiques fresques. “Aquesta combinació és la que dona com a resultat un producte equilibrat i autèntic.”
Característiques
Quant a les característiques de la ginebra, “es tracta d’una ginebra fresca amb caràcter i de gran intensitat. Només amb l’olor es pot captar l’essència de l’oliva arbequina encara que té un gust suau la qual cosa afavoreix que no resulti pesada”, explica el gerent de l’empresa.
És una ginebra artesana que a diferència d’altres ginebres industrials és més aromàtica i “amb un gust més obert fruit d’utilitzar productes naturals en comptes d’extractes i aromes”. La ginebra es fa en col·laboració amb La Destilateca, una microdestil·leria de Terrassa. El procés consisteix a sotmetre les olives fresques envasades al buit a un procés enzimàtic durant tres setmanes en un alambí de coure tradicional. D’aquesta manera, s’aconsegueix degradar l’aspecte físic de les olives mantenint la seua qualitat organolèptica. Posteriorment, se li afegeixen la resta de compostos botànics amb l’alcohol. El següent pas és el repòs i la hidratació en dipòsits d’acer inoxidable que dura uns dos mesos. Després es passa al filtrat.
Perfil del client
El perfil del client és el d’una persona amant de la gastronomia que busca experiències úniques, té inquietud per explorar sabors i valora l’autenticitat dels productes. Gaudea Botaniccs és exclusiu i de qualitat, assegura Camps. Tots els productes es venen a través de la pàgina web. L’oli es distribueix en països com Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, França i Suècia. En el cas de la ginebra, es preveu comercialitzar-la als mateixos països.