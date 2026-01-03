Balaguer reobre el carrer Jacint Verdaguer, amb menys aparcaments
La Paeria de Balaguer ha finalitzat la reforma del carrer Jacint Verdaguer, que dimarts va quedar obert al trànsit i als vianants. Els treballs han inclòs la construcció d’un pas elevat davant de la guarderia El Patufet, la supressió de les places d’aparcament en aquest tram i s’han ampliat les voreres per millorar l’accessibilitat. També s’ha renovat el paviment, la il·luminació i s’han plantat nous arbres.
En l’inici de les obres es va detectar un deteriorament de la xarxa d’aigua potable d’aquest tram i també es va haver de renovar. Els treballs han comptat amb una inversió de 126.000 euros.
D’altra banda, la Paeria ha adjudicat la pavimentació de diferents carrers de Balaguer, unes obres que s’iniciaran després de les festes.
Els treballs s’han contractat a través de l’Associació Catalana de Municipis i aniran a càrrec de l’empresa Romero Polo.
Els pròxims carrers en els quals s’actuarà pròximament són el Camí dels Erals, la Giradeta i el carrer Noguera Pallaresa, tres vies molt transitades i que presenten un gran deteriorament del ferm.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el pla de manteniment de carrers, al qual es destinen al voltant de 190.000 euros, finançats amb recursos propis.