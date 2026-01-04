Paviment per a invidents en la conversió en zona de vianants de Camp de la Vila
L’ajuntament del Pont de Suert ha adjudicat les obres d’urbanització i conversió en zona de vianants del carrer Camp de la Vila i començaran al febrer, segons va apuntar l’alcaldessa, Iolanda Farran. Aquesta via és una de les més importants de la capital de la Ribagorça, ja que enllaça la travessia de l’N-230 amb el centre urbà. S’invertiran en les obres 180.000 euros i es compta amb una subvenció de 150.000 del Sevei Català de Trànsit. L’actuació ha d’estar llesta per al juliol per no perdre els ajuts, va explicar la primera edil. S’habilitarà el carrer només per a vianants amb la restricció del trànsit rodat, amb l’excepció de zones de càrrega i descàrrega i permetent només l’accés a vehicles d’emergències i veïns. A més, s’instal·larà al terra paviment podotàctil, amb relleu per facilitar que les persones invidents s’orientin. També s’allargarà el temps de durada del semàfor de la travessia de l’N-230, que coincideix amb el pas de vianants que connecta amb Camp de la Vila “ja que la durada és molt curta i és necessari allargar-lo perquè els vianants creuin amb seguretat”, va indicar Farran.
La conversió en zona de vianants del carrer Camp de la Vila és una de les principals actuacions previstes dins del pressupost per a aquest any.