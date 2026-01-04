La ruta del guerrer pallarès
Diverses institucions treballen en la promoció turística del que van ser els dominis d’Arnau Mir de Tost, que va obrir l’expansió dels comtats pirinencs cap al pla. El pla suma al potencial de castells i abadies la divulgació de la seua figura amb un llibre de Vicenç Villatoro
Arnau Mir de Tost i la seua esposa Arsenda d’Àger són “dos figures enormement suggestives des d’un punt de vista literari, amb biografies plenes d’intensitat que permeten plantejar temes com la relació entre la violència i el poder, la força i el dret o el mite i la història”, explica l’escriptor Vicenç Villatoro, que en unes setmanes preveu instal·lar-se en els que fa gairebé mil anys van ser els dominis d’aquest senyor de la guerra pirinenc per escriure un llibre sobre ells.
El llibre és una peça del projecte de promoció turística de la zona entorn d’aquestes figures històriques en el qual estan treballant els ajuntaments de Castell de Mur, Tremp, Isona i Àger, els consells comarcals del Pallars i la Noguera, la Fundació Arnau Mir de Tost i el Geoparc Orígens. S’afegeix al potencial dels castells, abadies i monestirs vinculats al guerrer pallarès, que va obrir l’expansió dels comtats pirinencs, tant catalans com aragonesos, cap al sud a costa del decadent califat cordovès.
El projecte, al qual volen sumar la diputació de Lleida i la Generalitat, pretén crear “un producte historicocultural transversal” que generi un relat d’aquella terra de frontera medieval amb l’objectiu de sumar-lo, per atreure visitants, a les potencialitats actuals del Pallars i la Noguera entorn de la naturalesa, el patrimoni, la gastronomia i el vi, assenyalen els promotors.
“Calen més iniciatives culturals, i Arnau Mir és una figura clau de la història del Pirineu i de Catalunya que ha de ser reconeguda”, assenyala Miquel López Berga, alcalde de Castell de Mur. “Posem el conjunt monumental del castell i la col·legiata a disposició de la iniciativa”, afegeix.
“La intenció és treballar per fer un projecte gran, i els ajuntaments estem d’acord a empènyer per tirar-lo endavant. La idea és donar-li forma com més aviat millor”, anota Mireia Burgués, alcaldessa d’Àger. “S’està impulsant. És una figura clau en molts llocs de la zona”, apunta Silvia Romero, alcaldessa de Tremp. Arnau Mir, que va dominar mig centenar de castells a la zona i va impulsar diverses abadies i monestirs, va ser el cap militar de diversos comtes del Pallars. Va participar en la croada de Barbastre i en l’assemblea dels Usatges de Barcelona, i va ser pioner del vassallatge al papa (li va entregar la Col·legiata d’Áger), un dels puntals de l’expansió catalana per la Mediterrània.