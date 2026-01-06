Busquen voluntaris per portar els nens en bici al col·legi
També persones per al projecte de reforç escolar de primària
L’ajuntament de la Seu, a través del Pla Educatiu d’Entorn, ha iniciat una campanya per aconseguir voluntaris per a dos projectes educatius del municipi. El primer és el Bicibús, en el qual un grup d’alumnes van els divendres a l’escola amb bicicleta, acompanyats per adults. Aquesta iniciativa ha començat a veure’s perjudicada per la falta de persones que col·laborin de manera altruista. Algun dels trajectes, que funcionen com a línies de bus, ha hagut d’anul·lar-se al no poder garantir la seguretat dels menors.
El projecte va començar el curs passat a l’escola Pau Claris i al cap de poc temps el va seguir el Mossèn Albert Vives. El consistori busca ara voluntaris per acompanyar els menors i poder garantir així la continuïtat de la iniciativa, sobretot per a l’escola Albert Vives, en la qual actualment només compten amb dos persones que exerceixen d’acompanyants. En aquest últim centre, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) s’ha vist obligada ja a anul·lar algun dels trajectes.
El consistori va explicar ahir que el Pau Claris compta amb 3 línies de Bicibús i 50 alumnes apuntats. En aquest centre, van afegir, disposen de famílies acompanyants suficients. A l’Albert Vives, el Bicibús té 2 línies i més de 20 alumnes inscrits. Els voluntaris han de tenir disponibilitat per acompanyar els menors amb bicicleta.
El reforç escolar també necessita suport altruista
En el cas del projecte del reforç escolar, l’ajuntament busca persones que puguin dedicar temps per oferir suport i acompanyament de manera altruista a alumnes d’educació primària. Ho faran durant una hora i quart, una vegada a la setmana, a les escoles Pau Claris, Albert Vives, La Salle i Castellciutat.