Col·lecta a través d’internet i treball voluntari per ampliar l’Ateneu
L’entitat ha recaptat 16.300 € i ultima la consolidació de l’edifici i una sala polivalent
L’Ateneu de l’Alt Urgell treballa des de fa deu anys per convertir-se en un dels principals espais de dinamització social i cultural de la Seu, de la comarca i fins i tot de la Cerdanya. Fruit de l’esforç dels seus impulsors, s’ha consolidat com un punt d’unió imprescindible d’entitats, col·lectius i persones compromeses amb el territori. I ara impulsa una nova etapa amb una campanya de finançament col·lectiu, a través de la plataforma a internet Goteo, per afrontar l’ampliació i adequació de les seues instal·lacions per poder millorar els serveis que ofereix. Fins ahir havien recaptat 16.353 euros.
El projecte, segons van explicar ahir des del col·lectiu, ha consistit a consolidar l’edifici, frenar-ne el deteriorament i construir una sala polivalent. En aquesta part de les obres encaren ja la recta final. Per això, fa més d’un any que realitzen jornades de treball voluntari amb integrants del col·lectiu.
Joan Font, un dels responsables, va explicar que en l’últim any i mig han participat fins a 50 persones diferents en les jornades de treball, que realitzen els dijous. Durant el 2025 han organitzat més de 30 sessions, va afegir.
Després de la primera part de les obres, la campanya continuarà oberta per aconseguir finançament per construir una cuina amb sortida de fums i, posteriorment, millorar l’aïllament acústic i tèrmic del local. D’aquesta manera, Font va explicar que les actuacions es defineixen a través d’un procés participatiu que ara falta validar. L’aïllament és una petició clau per compatibilitzar les activitats que es duen a terme i evitar molèsties entre els que hi participen.
L’Ateneu de l’Alt Urgell compta amb prop de 200 sòcies, 7 comissions que gestionen el dia a dia de manera voluntària i 8 col·lectius que utilitzen l’espai de manera habitual.
Denúncia de vandalisme
D’altra banda, la llibreria El Refugi va denunciar ahir un atac contra l’establiment, situat al centre històric. Van assegurar que uns desconeguts van llançar ous contra la façana. Fa pocs dies va succeir un fet similar contra el local de l’Ateneu. Els responsables dels dos establiments van condemnar els fets i han convocat una concentració de protesta demà a les 20.00 hores.