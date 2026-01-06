REGADIU
Inversió milionària per reduir les pèrdues d’aigua al canal d’Aragó i Catalunya
El Govern central licita la millora de l’aqüeducte i les xarxes principals per als pròxims dos anys. La comunitat llança un pla de digitalització del reg per reduir les fugues, que superen els 27 hm3
El canal d’Aragó i Catalunya afronta dos inversions clau per reduir les pèrdues d’aigua a les xarxes de transport, des dels embassaments de Barasona, Santa Anna i San Salvador fins al final de les seues séquies, i que suposen, segons les estimacions del mateix canal, 27,2 hm3 d’aigua a l’any.
D’aquesta manera, aquest volum duplica amb escreix el consum anual d’aigua de boca de Lleida, que supera lleugerament els 10 hm3, i, per població, permetria cobrir la demanda d’any i mig a les localitats de la zona regable, que sumen 212.000 habitants.
La primera inversió la tramita la direcció del general de l’Aigua del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) en una contracta de 35,8 milions d’euros per a la “millora de l’estat dels canals existents a les zones regables d’interès general de l’Estat” a la conca de l’Ebre “a fi d’impulsar l’estalvi, eficiència i sostenibilitat en l’ús dels recursos hídrics”. El segon dels set lots se centra en l’Aragó i Catalunya.
“Preocupen les elevades pèrdues que es comptabilitzen en les infraestructures de reg”, la qual cosa “unida a uns recursos cada vegada més escassos i degradats fan necessari impulsar actuacions de millora i modernització”, assenyala la memòria de la contracta.
La segona actuació la planteja la mateixa comunitat de regants i té com a objectiu reduir les pèrdues que es produeixen a la xarxa de séquies, en les quals cada campanya es donen fugues que sumen 20,4 hm3, gairebé tres quartes parts del total, mitjançant la digitalització, l’automatització i la implementació de sistemes de telecontrol a les preses.
“La correcta aplicació d’aquest sistema”, per al qual la UE aporta 654.000 euros, “permetrà una capacitat més gran de decisió sobre quan, com i on utilitzar l’aigua que li correspon a cada presa, a temps real o amb caràcter retrospectiu, i modificar de forma immediata l’estratègia de reg”.