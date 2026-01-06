SEGRE

Inversió milionària per reduir les pèrdues d’aigua al canal d’Aragó i Catalunya

El Govern central licita la millora de l’aqüeducte i les xarxes principals per als pròxims dos anys. La comunitat llança un pla de digitalització del reg per reduir les fugues, que superen els 27 hm3

El Govern central licita la millora dels canals de l’Aragó i Catalunya per millorar-ne l’eficiència.

Publicat per
EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El canal d’Aragó i Catalunya afronta dos inversions clau per reduir les pèrdues d’aigua a les xarxes de transport, des dels embassaments de Barasona, Santa Anna i San Salvador fins al final de les seues séquies, i que suposen, segons les estimacions del mateix canal, 27,2 hm3 d’aigua a l’any.

D’aquesta manera, aquest volum duplica amb escreix el consum anual d’aigua de boca de Lleida, que supera lleugerament els 10 hm3, i, per població, permetria cobrir la demanda d’any i mig a les localitats de la zona regable, que sumen 212.000 habitants.

La primera inversió la tramita la direcció del general de l’Aigua del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) en una contracta de 35,8 milions d’euros per a la “millora de l’estat dels canals existents a les zones regables d’interès general de l’Estat” a la conca de l’Ebre “a fi d’impulsar l’estalvi, eficiència i sostenibilitat en l’ús dels recursos hídrics”. El segon dels set lots se centra en l’Aragó i Catalunya.

“Preocupen les elevades pèrdues que es comptabilitzen en les infraestructures de reg”, la qual cosa “unida a uns recursos cada vegada més escassos i degradats fan necessari impulsar actuacions de millora i modernització”, assenyala la memòria de la contracta.

La segona actuació la planteja la mateixa comunitat de regants i té com a objectiu reduir les pèrdues que es produeixen a la xarxa de séquies, en les quals cada campanya es donen fugues que sumen 20,4 hm3, gairebé tres quartes parts del total, mitjançant la digitalització, l’automatització i la implementació de sistemes de telecontrol a les preses.

“La correcta aplicació d’aquest sistema”, per al qual la UE aporta 654.000 euros, “permetrà una capacitat més gran de decisió sobre quan, com i on utilitzar l’aigua que li correspon a cada presa, a temps real o amb caràcter retrospectiu, i modificar de forma immediata l’estratègia de reg”.

