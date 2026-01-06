SEGRE

Lleugeres nevades a la major part de la Llitera i el Baix Cinca

La Dona de Faldeta mantenia restes de neu a primera hora. - AJUNTAMENT DE FRAGA

Una nevada va deixar ahir escenes de color blanc durant part del matí a la majoria de les localitats de la Llitera i el Baix Cinca. La baixa intensitat de la nevada va fer que amb prou feines hi hagués incidències. A Fraga, personal municipal va escampar sal als accessos als edificis públics i les voreres i en diversos carrers de la localitat per reduir el risc de caigudes i altres incidents i per garantir la seguretat a la via pública.

