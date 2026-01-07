Assoleix un rècord històric de població a l’arribar a 2.232 habitants
El Palau d’Anglesola ha assolit un rècord històric de població a l’arribar a 2.232 habitants, segons les xifres oficials del padró municipal referides a l’1 de gener del 2025, que van ser validades en l’últim ple de l’any, celebrat el dia 29.
L’alcalde, Francesc Balcells, va celebrar aquesta dada com una fita per al municipi, malgrat que també va demanar interpretar-ho amb perspectiva. “És una dada per celebrar, però demogràficament ens deixa una alerta pel que fa a la part infantil”, va assenyalar durant la sessió. En el mateix ple es va informar que, al llarg del 2025, al municipi es van registrar set naixements (dos nenes i cinc nens) davant d’un total de disset defuncions.
Des del consistori es remarca que l’augment de població es produeix malgrat les dificultats vinculades a l’accés a l’habitatge, i es confia que l’arribada de nous veïns contribueixi a reforçar serveis com l’escola infantil i la de primària. L’ajuntament considera que el repte ara és consolidar la tendència i traduir el creixement en estabilitat i oportunitats per a les famílies. Per la seua part, Mollerussa va arribar a 16.300 habitants el 2025, un 10% més que fa tres anys (14.730).