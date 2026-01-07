Èxit d’‘Els Pastorets’ de Som Faràndula
Més de 60 persones van participar en la representació d’aquesta obra al Teatre L’Amistat
Som Faràndula va representar el dissabte 3 i el diumenge 4 de gener Els Pastorets al Teatre L’Amistat, ple fins als límits, amb una posada en escena que va mobilitzar tot el grup i va reunir unes 60 persones implicades. Amb el suport de col·laboradors, la xifra es va elevar fins a 80. La companyia teatral afronta així el seu segon any consecutiu portant a l’escenari la seua versió de l’obra de Folch i Torres en aquest teatre. En aquesta edició, un dels elements més celebrats ha estat la participació de 14 nens i nenes, que han reforçat especialment les escenes del bosc i l’adoració, aportant dinamisme i una estètica més cuidada en els moments corals. El director, Joaquim Fabrés, va agrair l’elevada implicació de les persones que s’han afegit al projecte i va subratllar que la resposta del grup ha superat les expectatives.
Més enllà d’Els Pastorets, Som Faràndula treballa des de fa mesos en la popular peça teatral I aleshores no en quedà cap, de l’autora britànica Agatha Christie, l’estrena de la qual està prevista per al mes de febrer vinent. En paral·lel, prepara per a la tardor la comèdia No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, en una adaptació de Ricard Reguant.