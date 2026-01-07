L’Agrupació Sardanista celebra el 80è aniversari i l’inaugura a L’Amistat
El Teatre L’Amistat de la capital del Pla d’Urgell acollirà aquest diumenge 11 de gener, a dos quarts de dotze del matí, una ballada de sardanes amb l’actuació de la Cobla Tàrrega. La convocatòria es presenta, a més, com un dels primers actes de commemoració del 80 aniversari de l’entitat organitzadora, l’Agrupació Sardanista de Mollerussa (1946-2026). La proposta convida a recuperar el format més popular de la sardana: la rotllana compartida, el ball en comunitat i l’ambient de festa tranquil·la que omple el pati de butaques i el parquet.
El repertori previst combinarà títols coneguts i peces musicals de diferents autors. Sonaran Petits laietans, de J. Jordi Beumala; En Josep i la Maria, de Josep Capell; Abril 1975, de Jordi Molina; Record de Terrassa, de Ramon Vilà; Estany de Travertins, de Pitu Chamorro; Arenys de Munt, de Ricard Viladesau; Lluna, de Quim Reixach; Contra tot pronòstic, de Jordi Feliu; i Nadal a Mollerussa, d’Òscar Barqué, una picada d’ullet directa a la localitat dins del programa.
La iniciativa cultural compta amb la col·laboració de la colla sardanista Somnis del Pla i l’ajuntament local.