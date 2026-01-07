Mor Jenaro Llovera, jutge de pau durant vint anys
Bell-lloc d’Urgell lamenta la defunció de Jenaro Llovera Balasch, que va exercir com a jutge de pau del municipi entre els anys 2005 i 2025. La corporació municipal ha expressat el seu condol per la pèrdua de qui durant dos dècades va estar vinculat a la resolució de conflictes al poble. Llovera havia nascut el 1941 a Sidamon, malgrat que es va traslladar a Bell-lloc després de casar-se. Va combinar la seua professió de ramader amb la de jutge de pau, càrrec que va continuar exercint després de jubilar-se. La seua trajectòria al capdavant del jutjat de pau el va convertir en un referent per a molts veïns, especialment per la seua continuïtat en el càrrec al llarg de vint anys.