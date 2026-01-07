Nens i nenes protagonitzen un pessebre vivent a l’església de Linyola
La representació va tenir lloc diumenge
Els nens i nenes que reben cursos de catequesi a Linyola van protagonitzar diumenge passat, dia 4 de gener, un pessebre vivent a l’església de Santa Maria que va convertir el temple en un recorregut escènic en el qual es van poder veure pastors, l’Anunciació o el viatge de la verge Maria i Josep a Betlem.
L’activitat va reunir 23 nens i nenes, que van interpretar set escenes i van oferir als assistents una recreació especialment emotiva, seguida amb atenció per famílies i veïns que van omplir la nau per acompanyar cada passatge.
Des de l’organització van agrair la col·laboració de les persones que van cedir roba per elaborar el vestuari i, de manera especial, la dedicació de les costureres que el van confeccionar, així com la implicació del mossèn, de les catequistes i d’Ignasi Carles, que es van encarregar de la decoració, la il·luminació i la música, claus per donar continuïtat i ambient a la representació. L’equip organitzador subratlla que el pessebre vivent va ser un èxit tant de participació com d’assistència i confia a poder repetir l’experiència l’any que ve, consolidant-la com una cita nadalenca d’aquest municipi del Pla d’Urgell.