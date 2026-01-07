El pressupost creix un 9% i arriba a 2,5 milions
Inclou la construcció d’una pista polivalent i equipar el consistori. Continuen les millores a la potabilitzadora
L’ajuntament de Golmés ha aprovat el pressuposat per a aquest any, que ascendeix a 2.558.230 euros, un 9,30% més que el del 2025. En el capítol d’inversions, dotat amb 402.000 euros, destaquen partides per a la construcció d’una pista esportiva exterior polivalent, treballs per donar continuïtat a les millores a la planta potabilitzadora d’aigua i l’adquisició de nou mobiliari per equipar dependències de l’edifici consistorial.
La millora a la planta potabilitzadora haurà de culminar la reforma d’aquesta instal·lació amb actuacions com el canvi d’aixetes i la substitució de vàlvules manuals en trams de la xarxa. A més d’aquesta intervenció, el consistori destaca la continuïtat de la seua aposta iniciada el 2025 per optimitzar el subministrament d’aigua potable. En aquesta línia, aquest mes de gener entren en servei els nous comptadors. Val a recordar que Golmés n’ha substituït un total de 966 per d’altres amb telelectura. Paral·lelament, el municipi impulsa les energies renovables amb l’entrada en funcionament d’una planta fotovoltaica a la mateixa potabilitzadora.
Pel que fa a la compra de mobiliari, permetrà equipar dependències municipals del reformat edifici consistorial. L’immoble va reobrir les portes al novembre després d’una reforma que va suposar una inversió de 980.000 euros, finançada amb una subvenció PIREP de 778.000 euros. L’obra ha permès guanyar espai i funcionalitat, millorar l’accessibilitat amb ascensor i incorporar mesures per guanyar eficiència energètica.
El capítol d’inversions per a enguany incorpora la renovació de l’arbratge al carrer Carretera Vella i vies adjacents. També estan previstes intervencions per millorar les piscines municipals.
El conjunt d’inversions s’orienta a reforçar equipaments públics, millorar l’espai urbà i augmentar l’eficiència dels serveis. Entre els projectes previstos figura també la reforma dels banys de l’edifici del col·legi de primària Francesc Arenes i l’adquisició d’una màquina escombradora per a la neteja viària.
En l’apartat social, el pressupost manté els programes de serveis socials i atenció a la tercera edat, així com el centre de serveis, per reforçar l’atenció en aquest àmbit. La dotació prevista és de 84.000 euros.