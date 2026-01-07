TRANSPORT
Reforcen línies de busos a Lleida i queixes al Pont per falta de places
Territori ha enllestit les actuacions previstes a la demarcació de Lleida dins del pla de xoc del bus interurbà, un programa dotat amb 17 milions d’euros per a 64 millores executades en diverses línies de Catalunya, destinat a millorar la xarxa de transport públic i reforçar corredors amb més demanda. El pla ha permès consolidar i ampliar les línies exprés d’Alfarràs, Almacelles i Alcarràs amb Lleida, a més de reforçar els serveis de Castelldans-Lleida i Aitona-Soses-Lleida, i posar en marxa la connexió entre Tremp i el Pont de Suert, activa des del setembre per facilitar els desplaçaments d’estudiants del Jussà i l’Alta Ribagorça. També s’ha millorat el servei entre Barcelona, Puigcerdà i Llívia. Tanmateix, malgrat les intervencions i reforços, persisteixen les queixes i usuaris del Pont de Suert han denunciat durant les festes nadalenques la falta de places als autobusos de la línia Les-Barcelona, gestionada per Alsa, que va deixar a una quinzena de viatgers sense pujar per falta de places. L’ajuntament va presentar una nova queixa a l’empresa, després d’un incident similar durant el pont de la Constitució. L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va lamentar “la falta d’alternatives” i va reclamar un reforç del servei a les zones de muntanya.