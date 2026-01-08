Andorra, el segon país més segur del món, segons un estudi
El Principat obté una puntuació de 84,8 sobre 100 en l'índex de criminalitat global, consolidant-se com a referent de seguretat a Europa i per a inversors.
Un nou informe ha tornat a destacar Andorra com un dels països més segurs del planeta, tal i com recull el Diari d'Andorra. L'estudi, elaborat per l'empresa sèrbia Numbeo, reconeguda per la seva base de dades i anàlisi de qualitat de vida, posiciona el Principat com el segon estat amb menys criminalitat a escala mundial. Amb una puntuació de 84,8 sobre 100, Andorra se situa just per darrere dels Emirats Àrabs Units, que lideren la classificació amb 86,03 punts. Aquesta dada subratlla la percepció de seguretat i estabilitat que caracteritza el país.
L'índex de Numbeo, que analitza 150 nacions, revela que els Emirats Àrabs Units han experimentat un increment d'un punt i mig en la seva puntuació respecte a l'any 2024. A nivell europeu, Andorra revalida la seva posició com l'estat més segur del continent, superant l'illa de Man, amb 79,12 punts, i Estònia, que registra 76,76. Aquesta anàlisi es basa en dades aportades per residents i usuaris de centenars de països, oferint una perspectiva global sobre la seguretat.
Comparativa global i europea de la criminalitat
El Principat d'Andorra registra un índex de criminalitat de 15,20, una xifra molt propera a la de Qatar (15,22), que ocupa la tercera posició mundial en seguretat. Aquesta dada contrasta significativament amb la de l'illa de Man, el segon país més segur d'Europa, on l'índex de criminalitat és del 20,88. L'estudi també posa de manifest la situació d'altres països europeus: França és considerat el més insegur d'Europa, situant-se en la posició 114 a escala global amb un índex de criminalitat de 55,85. Per la seva banda, Espanya es troba en el lloc 26 del continent i el 50è del món, amb un índex de criminalitat de 37,59.
Impacte en viatgers i inversors
Des d'Andorra Business, s'ha destacat la rellevància d'aquest reconeixement. Segons l'entitat, "arriba en un moment en què les estadístiques de percepció de la criminalitat, incloent-hi robatoris, delictes violents i preocupacions per la seguretat personal, són considerades eines clau per a viatgers, inversors i famílies que valoren entorns estables i segurs". Aquesta valoració reforça la imatge d'Andorra com un destí atractiu per a la residència i la inversió, gràcies a la seva baixa taxa de criminalitat i l'alta percepció de seguretat entre la seva població i visitants.