Homenatge a la bibliotecària al jubilar-se després de 35 anys
L’ajuntament de Torres de Segre va organitzar el passat 30 de desembre un emotiu homenatge a la que ha estat bibliotecària de la localitat durant els últims 35 anys i que ja gaudeix de la jubilació. L’acte, al qual va assistir l’alcalde de la localitat, Àxel Curcó, va servir per agrair a l’homenatjada tants anys de dedicació, la seua professionalitat, el seu compromís amb la cultura i amb el servei als veïns, a més de desitjar-li sort en aquesta nova etapa.