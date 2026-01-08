Les Arcades de Castelldans veuran la llum 16 anys després
A punt la instal·lació elèctrica que permetrà a Aigües del Segarra-Garrigues completar l’Espai Cultural. L’ajuntament espera assumir-ne la propietat i obrir-lo parcialment aquest any
L’Espai Cultural de Les Arcades de Castelldans ja té connexió elèctrica, la qual cosa permetrà obrir aquest equipament, en obres des de fa més de 16 anys, segons va explicar l’alcalde Conrad Llovera. La setmana que ve començaran les proves de totes les instal·lacions que necessiten llum i a la resta de les dependències, ja que l’obra civil va quedar acabada el maig del 2024, fa més d’any i mig, a l’espera de l’esmentada connexió. Endesa la va autoritzar a l’octubre de l’any passat “després de mesos de tràmits i paperassa per aconseguir el permís, ja que quan no faltava una cosa, en faltava una altra. Tot aquest embolic burocràtic va tornar a alentir la construcció”, va afegir. La intenció és que part de l’Espai Cultural es pugui obrir el 2026. Una vegada comprovat el bon funcionament, les instal·lacions, construïdes per Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), revertiran al municipi perquè pugui donar-los ús. La concessionària va executar les obres d’aquest immoble perquè, inicialment, devia acollir el centre d’interpretació sobre ecosistemes esteparis de l’àrea regable del Segarra-Garrigues, un equipament que finalment es va ubicar a Mas de Melons (vegeu el desglossament). L’empresa va reprendre els treballs a primers del 2023.
A la planta baixa hi ha els arcs de l’antic convent cartoixà medieval que es van desmuntar fa més de dotze anys i que eren en una plaça a l’aire lliure. Es van reconstruir pedra a pedra a l’actual ubicació. Llovera va explicar que a la planta baixa s’instal·larà la biblioteca i al primer pis estudia la possibilitat d’habilitar un hotel d’entitats o un coworking. A la planta superior hi haurà el centre d’exposició sobre zones de secà.
Una obra de compensació vinculada al regadiu
L’Espai Cultural Les Arcades és una obres de compensació. Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) havia de construir el centre d’interpretació d’aus de secà en aquesta població amb subvencions de l’1% Cultural vinculades a la construcció del Segarra-Garrigues. Tanmateix, aquest equipament no es va instal·lar al poble de Castelldans, sinó en un edifici a la reserva de Mas de Melons, entre Alfés i Castelldans. Les obres han suposat una inversió que ronda el milió d’euros. Segons Llovera, el centre d’interpretació i totes les instal·lacions estaran acabades i en ple funcionament l’any que ve.