Mil plaques solars flotants per modernitzar el reg de 600 ha
Les instal·laran en una bassa d’11 ha de superfície per donar aigua a 179 regants
La conselleria d’Agricultura ha licitat el projecte per modernitzar 595,79 hectàrees de les comunitats de regants de Roques Planes (296,61) i de Sant Jaume (299,18), dins de l’Aragó i Catalunya i situades a Almenar i Alguaire. Contempla la construcció d’una bassa elevada amb capacitat per a 516.786 metres cúbics i una extensió d’11 hectàrees en la qual s’instal·laran 980 mòduls fotovoltaics flotants amb una potència de 450,80 kW, segons responsables de l’empresa d’enginyeria Proenhec, encarregada de la seua elaboració. No és el primer regadiu que contempla la instal·lació de plaques solars dins d’una làmina d’aigua. És una cosa que ja s’està fent al Segarra-Garrigues a Alfés (vegeu el desglossament).
La instal·lació de plaques fotovoltaiques per subministrar electricitat al bombatge de l’aigua representarà una important reducció en despeses energètiques. Suposarà una inversió de més de 4,4 milions d’euros, cofinançats per la Unió Europea. De fet, l’administració aportarà el 70% del cost i els regants el 30%. La modernització beneficiarà un total de 179 pagesos.
Les obres també contemplen la construcció d’una canonada de derivació, una altra conducció per omplir basses intermèdies i una estació de bombatge. El sistema d’impulsió al pantà superior i la conducció general portarà l’aigua per gravetat a les dos comunitats de regants. La de Roques Planes ja ha portat a terme algunes actuacions de modernització a la seua xarxa de reg en els últims anys i ja compta amb un sistema pressuritzat amb hidrants i preses en cada finca. Tanmateix, no disposa de cap sistema de regulació, ja que es troba connectada directament a la séquia del canal, la qual cosa dificulta una gestió eficient de l’aigua sota demanda. Pel que respecta a la comunitat de Sant Jaume, no està pressuritzada i actualment presenta problemes de pèrdues d’aigua en diversos trams de canonades.
Ja les utilitzen al Segarra-Garrigues i a les pistes d’Espot Esquí
L’empresa Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) va reprendre l’estiu passat els treballs d’instal·lació de les plaques solars flotants a l’embassament de reg d’Alfés, dins del sistema de regadiu del Segarra-Garrigues. Es tracta de la planta flotant més gran d’energia solar de Catalunya, amb 3.500 mòduls fotovoltaics en 6.262 estructures flotants. La instal·lació està executada al voltant d’un 30% i les obres van estar paralitzades 5 mesos, entre el 15 de març i el 15 d’agost, per evitar que el soroll i la circulació de vehicles afectessin les aus estepàries durant el seu període de nidificació i de cria. La bassa està en el perímetre de la zona especial de protecció d’aus de Mas de Melons. També s’han instal·lat panells solars flotants en una bassa d’Espot Esquí per subministrar energia als remuntadors fora de la temporada hivernal i els fabricants de plaques solars ja estan assajant per col·locar-les sobre basses de purins.