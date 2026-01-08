ADMINISTRACIÓ
Primer concurs per construir 165 pisos de lloguer social a la Seu, Tàrrega i Vilagrassa: “l'habitatge públic es comença a moure”
Aquests municipis lleidatans entren en la primera fase del pla de la Generalitat, que preveu edificar-ne 1.940 a tot Catalunya. Ajuntaments de la província cedeixen 66 solars per donar cabuda a 1.560 habitatges
La Generalitat convocarà demà el primer concurs de solars per a la construcció de 1.940 habitatges de lloguer públic assequible i la seua gestió durant 75 anys. A Lleida, tres municipis participen en aquesta primera convocatòria: Tàrrega sumarà 25 habitatges en una parcel·la de la Via Lacetània, Vilagrassa comptarà amb quaranta habitatges i la Seu d’Urgell n’acollirà un centenar.
En total, la província sumarà diverses parcel·les per a la construcció de 165 habitatges de lloguer assequible en aquesta convocatòria, distribuïdes entre dos municipis del pla i un del Pirineu.
El model contractual preveu la constitució d’un dret de superfície sobre cada solar, la promoció i construcció d’edificis, la gestió del procés d’assignació dels habitatges i el seu manteniment integral durant 75 anys. La segona convocatòria de solars està prevista en les properes setmanes.
La Seu d’Urgell desenvoluparà el projecte més ambiciós de la província, ja que preveu la construcció de 100 pisos de lloguer assequible a la urbanització de l’Horta del Valira, al costat de dos edificis residencials ja construïts. El consistori estudia reservar el 30% dels pisos per a joves.
L’alcalde, Joan Barrera, va apuntar que “serviran per pal·liar, en part, els problemes d’habitatge a la ciutat”. Es va mostrar molt satisfet per l’anunci i va assegurar que “hi ha com a mínim dos promotores que han mostrat un interès ferm” per construir les dos promocions.
Pel que fa a Tàrrega, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que “és una molt bona notícia perquè demostra que les coses es comencen a moure en matèria d’habitatge públic”. El projecte s’ubicarà en una parcel·la municipal de 807 m² a la cantonada de la Via Lacetània i el carrer Maria Rúbies, actualment utilitzat com a aparcament provisional.
Pijuan va confiar que la licitació no quedi deserta i aviat es puguin iniciar les obres d’aquest bloc de pisos,“tan necessaris per a Tàrrega”, va dir. L’alcaldessa va subratllar que “l’adjudicació i la gestió dels pisos seguiran els criteris del reglament d’habitatge aprovat recentment per l’ajuntament i estaran gestionats directament pel consistori”.
Per la seua part, Vilagrassa preveu construir uns quaranta habitatges en un bloc que s’aixecarà en un solar públic de 1.574 metres quadrats al carrer Sebastià Sala i Bonastre. L’acord contempla la cessió a la Generalitat per 75 anys del dret de superfície. Els habitatges tindran entre 75 i 90 m², i reservaran el 50% per a joves i un 10% per a famílies vulnerables. L’alcalde, Josep Maria Mor, va afirmar que aquest concurs és “una oportunitat”, ja que actualment el municipi no disposa de pisos de lloguer ni de venda.
A Lleida, les comarques de Ponent van cedir a la Generalitat 40 solars que permetran construir 1.008 habitatges, mentre que a l’Alt Pirineu i Aran s’entregaran 22 terrenys per a 553 pisos.