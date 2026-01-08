Un poble de Lleida demana col·laboració per evitar orines als carrers: “demostra un comportament incívic”
L'ajuntament adverteix que multarà amos de gossos que no els controlin
L’ajuntament d’Arbeca ha demanat la col·laboració dels veïns per evitar orines en cantonades, portals i façanes del poble, una cosa que “demostra un comportament incívic”. Apunta que aquestes conductes que s’han observat recentment deterioren el patrimoni, generen pudors i incomoden els habitants de la localitat. El consistori també especifica que “deixar que els gossos orinin als murs i voreres tampoc és acceptable. Els animals no decideixen, les persones sí”.
La campanya municipal incideix que “aquell qui porta l’animal n’és responsable i també d’allò que embruta”. Així mateix recorda que “un poble net no només és gràcies al treball municipal dels operaris, sinó que és un compromís col·lectiu i cal respectar l’espai públic”. Així mateix, fa una crida a denunciar davant l’ajuntament les orines o els excrements sense recollir.
Segons l’alcalde, Francesc Roset, l’ajuntament ja contempla multes que oscil·len entre els 750 euros per a les infraccions lleus, fins a 1.500 per a les greus i de 3.000 per a les molt greus en l’ordenança sobre la tinença d’animals de companyia. Roset va remarcar que s’està preparant una altra ordenança sobre civisme més àmplia. Va puntualitzar que els comportaments incívics estan causats “per uns quants, ja que la majoria respecta la normativa”.
El consistori tornarà a presentar la seua proposta al Pla de Barris
L’ajuntament d’Arbeca tornarà a presentar el seu projecte al Pla de Barris malgrat que a la convocatòria del 2025 va quedar exclosa d’aquests ajuts. El pla municipal contempla 37 actuacions que suposarien una inversió de 12,4 milions d’euros, per als quals el consistori preveu sol·licitar una subvenció d’11 milions, la més abundant sol·licitada per aquest municipi. Roset va indicar que la convocatòria “abasta del 2025 al 2030 i l’anirem presentant en cada anualitat fins que ens concedeixin els ajuts”. Entre les intervencions més importants destaca la creació i restauració d’un habitatge destinat a joves per evitar l’èxode a altres localitats.