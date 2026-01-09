Dos accidents de trànsit en carreteres del Pirineu de Lleida pel gel
Sortides de via a la Pobla de Segur i Conca de Dalt que s'han saldat amb dos ferits en el primer
El Pirineu de Lleida ha estat escenari de dos accidents de trànsit aquest divendres, a primera hora del matí, a causa de la presència de gel a la calçada. Els incidents, localitzats a la Pobla de Segur i Conca de Dalt, han requerit la intervenció dels Bombers de la Generalitat i el SEM, amb un balanç de dos ferits.
El primer incident s'ha registrat a les 06.45 hores a la Pobla de Segur. Un vehicle que circulava per l'N-260, en direcció Toralla, ha patit una sortida de via en relliscar per gel, precipitant-se per un petit barranc. Les tres persones que viatjaven al cotxe han aconseguit sortir per la finestra i pujar fins a la carretera. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat, trobant que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja estava atenent els ocupants, que serien dos ferits de diversa consideració.
Poc després, a les 07.41 hores, s'ha produït una altra sortida de via a Conca de Dalt, a la carretera cap a Erinyà, també a causa del gel a la calçada. En aquest cas, la persona implicada va resultar il·lesa, segons les primeres informacions dels Bombers.
Previsió meteorològica per al divendres
La previsió meteorològica per a aquest divendres, ja anticipava condicions adverses. S'esperava una jornada amb cel ennuvolat i precipitacions al Pirineu, amb una cota de neu que baixaria dels 1.300 metres fins als 600-800 metres. Un aspecte crucial era la formació de gelades al Pirineu, factor determinant en els incidents viaris. A la resta de la província de Lleida, s'anticipaven intervals de núvols i possibles xàfecs febles. Les temperatures màximes i mínimes estarien en descens a la zona pirinenca, mentre que a la plana es mantindrien estables o amb un lleuger ascens, amb màximes de 12-13 ºC. El vent de ponent bufarà amb ratxes fortes durant tota la jornada.
Alerta per nevades i gelades el cap de setmana
La situació meteorològica al Pirineu de Lleida es mantindrà complicada durant el cap de setmana. Per al dissabte, s'esperen nevades amb una cota de 600-900 metres, que podrien ser copioses. Aquesta tendència es mantindrà el diumenge, amb temperatures en descens i la presència de gelades al Pirineu. A la resta de la província, el cel es presentarà poc ennuvolat. El vent de l'oest i nord-oest bufarà amb possibilitat de ratxes fortes, incrementant la sensació de fred i el risc a les carreteres.