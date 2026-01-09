SUCCESSOS
Ferit un ciclista al ser atropellat a Cervera
Un ciclista va resultar ferit de diversa consideració ahir al matí al ser atropellat per un altre vehicle mentre circulava pel camí del cementiri de Cervera. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’accident poc abans de les 8.00 hores i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va enviar una dotació al lloc dels fets. La víctima va ser atesa i traslladada a l’ambulatori de la capital de la Segarra.
Més tard, els Bombers van rebre una altra alerta a les 13.56 hores que s’havia produït un petit foc en un quadre elèctric en un immoble del mateix municipi. Al lloc de l’incident, van enviar dos dotacions i, segons van assegurar, en aproximadament trenta minuts l’incendi ja estava apagat i no es van lamentar afectacions greus.