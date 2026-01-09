MEDI
L’Albagés inicia la recollida d’escombreries amb IA per analitzar el que tiren els veïns
Per millorar la separació dels residus i bonificar el rebut dels qui ho facin correctament. La majoria del poble dona suport a aquesta nova modalitat, que es desvincula de la comarcal a domicili
El municipi de l’Albagés va estrenar ahir el seu sistema de recollida d’escombraries, un mètode pioner que utilitza la intel·ligència artificial (IA) per analitzar els residus que tiren els veïns. Aquesta tecnologia té com a finalitat facilitar que els usuaris facin un ús correcte dels nous contenidors per a rebutjos no reciclables, orgànics, el paper i cartró i el vidre i plàstics. Qui els separi correctament rebrà punts que es traduiran en bonificacions en els rebuts de les escombraries.
Els usuaris podran documentar cada ús dels contenidors mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils. Aquesta ofereix l’opció de fotografiar les escombraries perquè la IA les analitzi. El 80% dels veïns han expressat el seu suport a aquest nou sistema i rebran un número PIN per entrar a l’app, que farà un seguiment de com separen les escombraries, si les dipositen correctament, amb quina freqüència i en quines quantitats ho fan i establir estadístiques i anàlisis per millorar. Per la seua part, el consistori sabrà quan els dipòsits estan plens i quan ha de buidar-los, ja que la IA fixarà la periodicitat.
Persisteix el mètode tradicional
Davant els usuaris del nou sistema, un 20% dels veïns prefereixen mantenir el procediment tradicional, sense opció a rebaixes als seus rebuts. “Principalment, són persones grans que estan acostumades al mètode antic. Es pot donar el cas que, en un mateix nucli familiar, es faci de les dos maneres”, va dir Masip. El consistori ja ha començat a distribuir els números PIN, un per a cada família, i bosses d’escombraries.
L’ajuntament va començar també ahir a repartir els nous contenidors, més petits que els antics i distribuïts en més carrers. Per la seua part, el consell de les Garrigues va retirar els seus dimarts, malgrat que va deixar els de menor mida.
L’Albagés es desvincula d’aquesta manera de la recollida d’escombraries domiciliària que impulsa el consell i que preveu posar en marxa a la primavera. Considera que amb aquesta nova fórmula reciclarà més que altres pobles de les Garrigues. Segons indica Masip, durant una prova pilot l’any 2019, el poble va passar d’un 25% de reciclatge a un 65%. Continuarà utilitzant l’abocador comarcal per dipositar rebutjos no reciclables.
L’ajuntament tem que, amb la posada en marxa de la recollida d’escombraries porta a porta en els altres 23 municipis de les Garrigues a partir de la primavera vinent, les noves illes de contenidors de l’Albagés s’omplin amb residus procedents de localitats veïnes. És l’anomenat turisme d’escombraries i es dona des de fa anys a la comarca del Segrià, on 15 municipis utilitzen contenidors i 22 porten a terme la recollida a domicili. Masip va indicar que, per evitar que aquesta situació es doni al seu municipi, preveu instal·lar càmeres a cada una de les illes de contenidors i també hi haurà càmeres de lectura de matrícules a les entrades a la població connectades als Mossos d’Esquadra.
Masip va indicar que ja han constatat que el poble rep escombraries de fora de la localitat. “Ja fa temps que es va detectar que veïns de Juncosa tiraven aquí les escombraries”, va explicar l’alcalde.