La Paeria de Cervera demanarà el 2% Cultural per rehabilitar la muralla medieval
La Paeria de Cervera té previst presentar-se a la nova convocatòria del programa 2% Cultural del Govern d’Espanya per finançar la segona fase de restauració de la muralla medieval. Així ho va anunciar l’alcalde de la localitat, Jan Pomés, durant una visita del subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, al tram on es vol intervenir. Es tracta un sector de més de 200 metres a la part oest que mai no ha estat restaurat i que presenta un avançat estat de degradació.
Pomés va explicar que, d’aquesta manera, es donaria continuïtat a la primera fase que s’està executant al tram de la Barbacana. Aquesta actuació es va prioritzar a causa de la inclinació de l’estructura, que posava en risc el monument a la Generalitat. L’alcalde va detallar que s’està ultimant el pla director per recuperar progressivament la fortificació, construïda entre els segles XIV i XV. La intervenció també inclouria la millora del camí de ronda des de l’antiga porta de Sant Magí fins al castell.