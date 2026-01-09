Obres per captar més aigua a través de pous
L’ajuntament projecta recuperar-ne un en desús i eliminar nitrats d’un altre. Per dependre menys del subministrament comarcal
L’ajuntament de Guissona ha aprovat dos projectes per captar més aigua per al consum humà a través de pous municipals i reduir així la dependència del servei comarcal de Gestió d’Aigües de la Segarra. Les actuacions preveuen la recuperació del pou Piteu, en desús des de fa anys, i la implantació d’una estació de tractament per eliminar nitrats al pou del Poliesportiu.
Prop del 45% de la dotació d’aigua potable de Guissona prové actualment de l’organisme comarcal, que agafa l’aigua del canal d’Urgell i la tracta a la potabilitzadora de Ratera. Amb aquestes accions, el consistori espera reduir la dependència externa fins a un 20% i “aprofitar al màxim els nostres pous”, segons va apuntar l’alcalde, Jaume Ars.
Fa uns anys ja es va impulsar una inversió en filtres de nitrats i arsènic per millorar la qualitat de l’aigua municipal que s’emmagatzema en tres dipòsits. Gràcies a això, ara podran rehabilitar el pou Piteu, que va quedar fora de servei el 2007 per culpa de les elevades concentracions d’arsènic. Aquest s’afegirà als dos que funcionen actualment: el d’Iryda i el del Poliesportiu. El projecte té un cost de 290.256 euros, dels quals 187.102 estan subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
En paral·lel, s’instal·larà una estació de tractament d’aigua potable per eliminar els nitrats procedents de la captació del pou del Poliesportiu, l’aigua del qual es barreja actualment amb l’aigua que procedeix del canal d’Urgell. En aquest cas, l’obra sortirà a licitació per 656.267 euros.
Pel que fa al nucli de Guarda-si-venes, l’ajuntament de la localitat renovarà parcialment el seu dipòsit i l’estació de bombatge.