Àger desbloqueja obres de subministrament d’aigua al desestimar-se un recurs
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat un recurs contra l’adjudicació de les obres del nou sistema de proveïment d’aigua a la Vall d’Àger, la qual cosa permetrà que el projecte avanci sense demores. L’alcaldessa, Mireia Burgés, va confirmar que les actuacions, que inclouen un nou pou al barranc del Molinell, a prop de Corçà, començaran aviat per garantir el subministrament d’aigua durant tot l’any al municipi. Es tracta de l’última fase de modernització del proveïment a Àger, amb un pressupost de 570.000 euros. Beneficiarà els nuclis d’Àger, Corçà, Agulló, la Règol, Fontdepou i Sant Josep, a més del Parc Astronòmic del Montsec i càmpings, reduint fuites i millorant l’eficiència davant de sequeres.
Aquatec Soluciones Medioambientales va recórrer l’adjudicació al·legant un error en la puntuació per experiència del personal. El Tribunal no va admetre el recurs per no superar els 3 milions d’euros requerits per a aquesta via i va aixecar la suspensió automàtica de la contractació. L’alcaldessa va dir que les obres s’iniciaran aviat i complementaran una primera fase ja executada. El nou pou evitarà parades del subministrament al municipi, que depèn d’una sola captació.