ENERGIA
La Cerdanya ha de destinar 220 hectàrees a la instal·lació de plaques solars
Fins al 2050 amb 217,5 MW de fotovoltaica i 1,5 MW d’eòlica
La Cerdanya haurà de destinar 220 hectàrees, un 0,4% de la superfície de la comarca, a la instal·lació d’energies renovables fins a l’any 2050.
És la xifra que marca el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater), que la Generalitat ha presentat aquesta setmana als alcaldes de la comarca.
Segons l’estudi preliminar, la Cerdanya haurà de contribuir a complir els objectius de Catalunya amb 217,5 MW d’energia solar fotovoltaica i 1,5 MW d’eòlica.
El document preveu la instal·lació de 70,9 MW de potència d’energia solar en edificis, 9,3 MW en espais artificialitzats (com pedreres o abocadors en desús), i 137,3 MW en espais no artificialitzats. La potència ja instal·lada, així com la que està autoritzada o en tramitació i que s’acabi executant, xifrada actualment en 2,25 MW, computarà dins d’aquest objectiu.
La directora de l’Institut Català d’Energia (Icaen), Anna Camp, va participar en l’última reunió del consell d’alcaldes, a Ger, per presentar l’estudi i presentar les eines que el Govern posa a disposició dels municipis per ajustar la proposta inicial a la realitat de cada territori.
Per una altra banda, el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de l’Icaen, prolongarà els ajuts per a la xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica. Ha atorgat 2,1 milions d’euros als trenta-set consells que han sol·licitat les subvencions vinculades al canvi de model energètic.
Una de les principals tasques d’aquestes oficines és brindar assessorament tècnic per elaborar les seues aportacions al Plater, que el Govern tramitarà enguany.