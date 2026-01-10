TRÀNSIT
Obres a la xarxa viària contra incendis a la Noguera
Licitació de més de 104.000 euros
Forestal Catalana ha tret a concurs millores de la xarxa viària destinades a la prevenció d’incendis a la zona oest de la Noguera, amb un pressupost de 104.132 euros.
Aquesta actuació se centra en els municipis d’Os de Balaguer, Camarasa, Àger i les Avellanes i Santa Linya, dins del pla de Prevenció d’Incendis Forestals Montclús-Serra Llarga. El projecte inclou intervencions en pistes com el Camí del Pantà de Canelles, de 7 quilòmetres, el Camí de Tragó de Noguera, Camí de la Régola a Castell de Cas (6,5 quilòmetres) i d’altres.
Els treballs inclouran l’obertura de franges de trànsit de fins a vuit metres d’ample, habilitar àrees segures i estratègiques, la trituració de vegetació i la creació de trencaaigües per millorar accessos d’emergències.
A més, també es preveu la senyalització per optimitzar accessos de bombers i vehicles d’emergència. Està previst que els treballs durin sis mesos, prioritzant la reducció de càrrega combustible en un territori d’alt risc d’incendi forestal per sequeres estivals i clima mediterrani sec.
Dos empreses competeixen de moment pel contracte, segons la publicació a la plataforma de contractació pública. Aquest projecte prioritza la connectivitat en terrenys públics i protegits per la Xarxa Natura 2000.