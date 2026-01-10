Veïns de Balaguer denuncien “pràctiques fraudulentes” al padró
Pagaments d’entre 300 i 1.600 euros per empadronar en habitatges persones vulnerables. La Paeria de la localitat investiga quan sospita d’irregularitats
Veïns de Balaguer alerten d’un presumpte negoci il·legal, basat a empadronar persones en habitatges particulars de forma fraudulenta a canvi d’entre 300 i 1.600 euros. Aquesta pràctica, ja detectada en altres municipis de la demarcació de Lleida, aprofita la vulnerabilitat de migrants i persones sense recursos per accedir a ajuts, sanitat o regularitzacions.
El padró municipal, regulat per la llei de bases del Règim Local, obliga a inscriure’s al domicili habitual real. És un registre sota gestió municipal, però amb supervisió estatal (via INE). Els ajuntaments poden donar de baixa d’ofici les inscripcions fraudulentes amb un expedient administratiu.
Les multes administratives depenen de les ordenances locals i oscil·len entre els 100 i els 600 euros en casos lleus, i fins a entre 750 i 3.000 euros si es menteix per obtenir beneficis indeguts. Situacions greus com falsificació de documents o estafa suposen delictes i poden ser castigats per la via penal. Cobrar per empadronar comporta a més l’anul·lació de tots els registres irregulars i una possible denúncia per lucre il·lícit.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, desconeixia ahir denúncies concretes de ciutadans, però va insistir que la llei estatal limita les competències municipals. “No tenim control sobre el cadastre ni sobre les cèdules d’habitabilitat”, va assenyalar. Així mateix, va afegir que si es detecten “possibles” concentracions d’empadronaments en domicilis, s’activa un seguiment a través de la Guàrdia Urbana i es fan identificacions. Per a persones sense domicili fix, són els serveis socials i la Policia Local els que rastregen casos lligats a borses d’habitatge. Va reclamar “seguretat jurídica” per evitar “efectes crida” sense vulnerar drets. Al novembre, Junts per Balaguer va presentar una moció en el ple per a una nova ordenança per unificar criteris, detectar fraus i sancionar infraccions. Van proposar que la Generalitat havia de gestionar casos atípics i van alertar que aquestes pràctiques “desvirtuen el padró i agreugen precarietat”.
Per la seua banda, els Mossos d’Esquadra van alertar la tardor passada els ajuntaments del Segrià d’una onada d’intents d’empadronaments irregulars o fraudulents en diversos municipis de la comarca.