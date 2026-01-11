Pescadors reclamen un nou vedat a la Noguera Ribagorçana al seu pas pel Pont de Suert
Els pescadors de la comarca demanen crear un nou vedat a tram de la Noguera Ribagorçana que passa per la capital. L’ajuntament ho recolza i la Generalitat hi haurà de donar el vistiplau
La Societat de Pescadors Esportius (SPE) de l’Alta Ribagorça ha sol·licitat formalment al Consell de pesca continental la posada en marxa d’un nou vedat intensiu al tram de dos quilòmetres de la Noguera Ribagorçana que transcorre pel nucli urbà del Pont de Suert, des de la cua del pantà d’Escales fins a la sortida de la localitat. Això permetria recuperar una pràctica que la capital de la comarca va perdre el 2015, quan la Generalitat va decidir clausurar el vedat de Llesp per falta d’activitat.
Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’ajuntament, ja que a més “de millorar la gestió del riu”, afegiria un atractiu turístic al ventall d’activitats relacionades amb la naturalesa que ja té el municipi. Així ho va explicar ahir l’alcaldessa, Iolanda Ferran, que va afegir, no obstant, que el Consell de pesca, dependent de la conselleria d’Agricultura, “ha sol·licitat un estudi d’impacte i una anàlisi de riscos” abans de donar el vistiplau a la proposta. No obstant, va confiar que la resposta arribi abans que s’obri la temporada la primavera vinent. La primera edil, a més, va assenyalar que les actuals limitacions de la pesca intensiva (vint permisos diaris i tres captures de truites de més de 22 centímetres com a màxim), no alteraria l’equilibri del riu i fomentaria les repoblacions.
Per la seua part, el secretari de la SPE de l’Alta Ribagorça, Saturnino López, va explicar que la sol·licitud respon a la intenció de l’entitat d’impulsar una Escola de Riu que fomenti la pesca responsable i sostenible, ensenyar les tècniques actuals i familiaritzar els nous pescadors amb els materials més moderns, a més de sensibilitzar la ciutadania, combatre les espècies invasores i impulsar la participació local en la gestió de la pesca.
A més, segons López, la SPE de l’Alta Ribagorça també sol·licita ser declarada Entitat Tutora de Pesca i convertir-se “en els ulls i les mans de l’administració al territori” a la Noguera Ribagorçana i la Noguera de Tor. Proposa portar a terme un seguiment ecològic i accions i control d’espècies invasores, una comunicació immediata en cas d’abocaments, alteracions de l’hàbitat o incompliments de la normativa. Ho farien en col·laboració amb agents rurals i tècnics de pesca, a més d’organitzar concursos i activitats socials i comunitàries vinculades al calendari piscícola, com jornades d’eliminació d’espècies exòtiques. “La perca ja està present al tram de riu que proposem”, va assegurar.
La SPE de l’Alta Ribagorça té actualment 224 socis, molt lluny dels més de 1.000 que va arribar a tenir abans que la Generalitat assumís la gestió integral de la pesca continental. “Malgrat que diguin que cada vegada hi ha més llicències, la veritat és que cada vegada tenim menys socis i hi ha més gent de fora”, va explicar López.