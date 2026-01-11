Espot suspèn un any la concessió de llicències a nous pisos turístics
Mentre canvia la seua planificació urbanística per posar límit a aquests allotjaments
L’ajuntament d’Espot ha suspès durant un any la concessió de llicències per a nous habitatges d’ús turístic (HUT) i pisos turístics compartits en tot el municipi. Ho va aprovar en el ple del passat 12 de desembre, en el qual va acordar també elaborar un pla per posar límit a aquests allotjaments. Els criteris que estableixi el consistori per regular-los s’incorporaran al pla d’ordenació urbanística (POUM) del municipi.
Espot té 377 habitants i 84 HUT censats, segons dades de la Generalitat. Això en suposa un per cada 4,5 veïns, molt per sobre del límit d’un per cada deu habitants establert a Catalunya. És el llindar màxim del decret aprovat durant la passada legislatura per regular aquesta activitat, i que l’actual Executiu del PSC no té intenció de modificar.
Amb la suspensió de llicències, Espot s’uneix a altres poblacions de tot el Pirineu de Lleida que també han pres mesures per limitar el creixement d’aquesta activitat, si bé han adoptat solucions diferents. Alguns han establert restriccions a nous HUT en la seua normativa urbanística, mentre que d’altres ho han fet a través d’ordenances municipals. “Es tracta d’un problema que hi ha a tot Catalunya, però ara és per als alcaldes”, va lamentar el primer edil del municipi i president del consell del Pallars Sobirà, Carles Isús. Va valorar que la mesura “servirà per veure com està la situació al municipi i després prendre decisions” sobre aquest fet.
Aquestes iniciatives municipals s’han reproduït, per exemple, a Vielha, Bossòst, Talarn, Sort, Rialp, la Torre de Capdella, Tremp, la Vall de Boí o Àger, entre d’altres, i ha servit per fer disminuir en 170 els HUT a Lleida. N’hi ha més de 4.000 a les comarques lleidatanes, segons xifres de la Generalitat, dels quals més de 1.500 estan bolcats al tancament el 2028, al superar la ràtio màxima per habitant en els municipis en els quals es troben.