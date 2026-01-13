La CHE i la DGA avalen reobrir el circuit de motocròs
Serà inaugurat diumenge a les festes
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) i dos organismes del Govern d’Aragó, l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) i el Servei de Muntanyes de la conselleria d’Agricultura, han donat finalment el vistiplau a la reobertura del circuit de motocròs de Saidí, al Baix Cinca, que l’ajuntament havia programat per a les nou del matí de diumenge vinent, 18 de gener, dins de les festes patronals.
L’Inaga ha emès una autorització amb diverses condicions per a la posada en marxa com a “ocasional” del circuit, que es troba a la muntanya d’utilitat pública número 539, denominada Riberes del Cinca i de titularitat del Govern d’Aragó. El Servei de Muntanyes facturarà aquesta setmana la taxa per l’ocupació, que és de 500 euros anuals.
Per la seua part, fonts de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre van explicar que la posada en marxa del circuit “no requereix autorització de l’organisme de Conca”, perquè està situat a més de 100 metres del curs del Cinca i “fora, per tant, de la zona de policia” hidràulica.
L’alcaldessa de Saidí, María José Vicente, va confirmar la inauguració del circuit per diumenge vinent i també la catalogació com a ocasional i per a entrenaments, però no per dur-hi a terme competicions. El consistori manté la intenció de tramitar un projecte que l’habiliti per celebrar proves oficials, encara que això tardarà diversos mesos.
La reobertura del circuit va començar a ser tramitada la passada legislatura.