TRIBUNALS
Demanen 15 anys per a un acusat de violar la seua filla entre 2000 i 2013
Hauria ocorregut des que era petita fins que va ser major d’edat, segons la Fiscalia. El Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 30.000 euros
La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó per a un home acusat d’abusar i violar la seua filla des que era petita fins que va ser major d’edat. Els fets haurien tingut lloc entre els anys 2000 i 2013. Està previst que el judici se celebri el dimecres 21 de gener a l’Audiència de Lleida.
El Ministeri Públic acusa l’home d’un delicte continuat d’agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal, en un cas que va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida. En aquest sentit, la Fiscalia sol·licita la màxima pena que el Codi Penal preveu per a aquest delicte.
Concretament, es considera que incorren els supòsits de la seua superioritat i vulnerabilitat de la víctima. En aquest cas, la forquilla va dels 12 a 15 anys de presó. A banda de la petició de privació de llibertat, sol·licita deu anys de llibertat vigilada i que se li imposi una ordre d’allunyament de 500 metres i prohibició de comunicació per qualsevol mitjà en un any superior a la pena de presó. També que durant deu anys no pugui tenir activitats que comportin contacte amb menors i se li prohibeixi la pàtria potestat i que indemnitzi la denunciant amb 30.000 euros pels danys morals ocasionats.
D’altra banda, val a recordar que està previst que l’Audiència jutgi demà un home acusat d’abusar d’un noi dient-li que si no accedia a les seues pretensions el denunciaria per la seua situació irregular al Pallars Sobirà.
La Fiscalia sol·licita onze anys de presó. Els suposats abusos s’haurien comès, segons el Ministeri Públic, entre els mesos de novembre i desembre del 2019 i l’acusat, aprofitant-se de la situació de migrant irregular i de la vulnerabilitat del noi, el va obligar suposadament a mantenir contactes de caràcter sexual. Així, segons l’acusació pública, el va amenaçar que si no hi accedia el denunciaria.
D’altra banda, l’acusen de possessió de pornografia infantil al trobar-li arxius en un dispositiu.