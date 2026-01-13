L’Alt Urgell bat rècords en l’emissió del certificat idCAT
Han passat de 40 el primer any a 717
L’emissió de certificats digitals idCAT a la comarca de l’Alt Urgell va arribar l’any passat a 717. L’eina, que permet identificar-se i firmar digitalment de forma segura, ha experimentat un creixement sostingut i molt significatiu els últims sis anys, segons es desprèn de l’últim balanç de l’ens comarcal.
Segons les dades d’emissió acumulades des del 2007, la xifra de certificats idCAT ha passat de 40 el primer any a 717 el passat 2025, amb la qual cosa es converteix en la xifra més alta registrada fins ara. Aquest fet la consolida com una eina clau per a la identificació digital de la ciutadania i la seua comunicació amb les administracions públiques.
Des del consell comarcal de l’Alt Urgell consideren que aquest increment reflecteix l’augment progressiu de l’ús dels serveis digitals i la confiança de la ciutadania en els mecanismes d’identificació electrònica per relacionar-se amb les administracions públiques.
Així mateix, afegeixen que el creixement es va accelerar a partir de l’any 2020, coincidint amb la pandèmia de la covid-19 i l’impacte que va tenir en l’increment d’aquestes tramitacions.