Un poble del Pirineu de Lleida vol desbloquejar terrenys per a cases: famílies que volen construir-hi nous habitatges no poden fer-ho
La planificació urbanística només permet urbanitzacions senceres i l’ajuntament busca fer-la més flexible
L’ajuntament de Peramola impulsa un canvi en el seu pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per desencallar la construcció de diversos habitatges al municipi. L’alcalde, Joan Puig, va explicar que busquen modificar les normes de dos dels set polígons d’actuació del municipi, en els quals el POUM només permet ara desenvolupar a través d’urbanitzacions senceres.
El primer edil va explicar que “amb la planificació actual resulta inviable que veïns impulsin obres particulars, perquè només està previst el desenvolupament conjunt” de tot el polígon.
“És pràcticament impossible que set o vuit veïns es posin d’acord i urbanitzin carrers i serveis per poder arribar a construir cases”, va assenyalar en aquest sentit.
“No podem esperar que vinguin promotores a desenvolupar els polígons actuals, necessitem agilitzar-lo i que un particular pugui comprar un pati o tros de terreny i que directament pugui redactar el projecte i aixecar la seua casa”, va recalcar.
Comissió d’Urbanisme
El consistori esperava que l’última comissió d’urbanisme del Pirineu, celebrada a la Seu a finals d’any, aprovés la modificació del POUM.
Tanmateix, va quedar sobre la taula al faltar, segons va explicar Puig, un estudi d’impacte econòmic. Ara l’ajuntament el redactarà per poder introduir el canvi “com més aviat millor”. El consistori hi treballa des de fa dos anys.
Un dels polígons d’actuació sobre els quals impulsen la modificació és a la part esquerra de l’entrada del poble. Hi ha propietaris que ja han comprat terrenys a la zona per construir cases.
Més de quinze anys sense cap construcció nova
A Peramola fa més de quinze anys que no es construeixen habitatges. Ni promocions de pisos ni cases unifamiliars. Així ho va explicar l’alcalde, que va afirmar que “necessitem solucions urgents si no volem perdre població”. Puig va assegurar que “tenim quatre o cinc casos de veïns que estan vivint en pisos de lloguer i han comprat terrenys que no poden desenvolupar de manera individual, o persones de fora que volen establir-se a Peramola i no els podem donar resposta”. El municipi, igual com passa en altres territoris de muntanya, disposa d’habitatges buits amb propietaris que no estan disposats a llogar ni vendre.