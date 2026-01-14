Carnaval el 14 de febrer amb una Gran Rua més curta i sopar sense cassola
Mollerussa celebrarà el Carnaval el proper 14 de febrer amb La Gran Rua com a acte central, que recorrerà el centre urbà amb l’avinguda del Canal com a eix principal i acabarà amb el sopar popular i el ball al Pavelló Pla d’Urgell. L’alcalde, Marc Solsona, i el tècnic de Festes Àlex Culleré van explicar que, després de la desfilada, s’oferirà també un espectacle d’animació infantil.
Entre les novetats, l’ajuntament suprimeix el menú de cassola de tros en el sopar popular al constatar que la majoria de participants porta el seu propi menjar. L’any passat, de 1.100 assistents, només 86 en van encarregar.
Malgrat això, serà obligatori reservar seient pagant 1 euro i les inscripcions presencials es podran fer al consistori fins a l’11 de febrer.
La Gran Rua sortirà a dos quarts de sis de la tarda des del pavelló del 125 Aniversari i aquest any escurça el recorregut llarg: en lloc d’arribar fins a la rotonda del camí de Belianes, es limitarà fins a la rotonda del carrer Arbeca. Al finalitzar, el pavelló acollirà la festa infantil amb la col·laboració de l’Agrupament Escolta Cal Met i els Diables de Mollerussa. A més, es convoca el concurs de carrosses i comparses, amb tres categories i dos premis per cada una (150 i 50 euros).