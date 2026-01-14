Detinguts un home i una dona per un furt amb el mètode de la "mimosa" a Bellcaire d'Urgell
Els arrestats, especialitzats en sostraccions a persones d'edat avançada, van ser interceptats gràcies a la intervenció d'un agent fora de servei
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 39 anys i una dona de 37 com a presumptes autors d'un intent de furt a Bellcaire d'Urgell. L'home també s'enfronta a càrrecs per conducció temerària i resistència i desobediència greu a l'autoritat. Aquesta intervenció va ser possible gràcies a l'actuació d'un agent fora de servei.
Els fets van tenir lloc el mateix dilluns poc després del migdia. Segons explica la policia, un agent dels Mossos d'Esquadra que es trobava fora de servei va observar com una dona s'aproximava a una veïna d'edat avançada del municipi. Després d'una breu conversa, la sospitosa es va abraonar sobre la víctima per sostreure-li un anell de la mà. La ràpida intervenció de l'agent, que va alertar la dona, va provocar que l'anell caigués a terra. En sentir-se descoberta, la presumpta lladre va fugir corrent cap a un vehicle que l'esperava i va marxar en direcció a Castellserà.
Després d'assegurar-se que la víctima estava bé i era atesa per altres veïns, el mosso va iniciar el seguiment del vehicle mentre informava les patrulles en servei.
En arribar a Castellserà, el vehicle es va aturar. El conductor es va encarar a l'agent fora de servei, malgrat que aquest s'havia identificat com a membre de l'autoritat. De la seua banda, la dona va baixar del cotxe i va fugir a peu pels carrers del poble, mentre l'home va aconseguir tornar a pujar al vehicle i va reprendre la fugida a gran velocitat, fins que va ser interceptat per un control format per dues patrulles dels Mossos d'Esquadra a l'accés de l'autovia A-2.
Detenció del conductor
Un cop aturat, els agents van identificar el conductor, que ja disposava d'antecedents per delictes de furt. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos van localitzar una cadena d'or i una creu amagades a la tapisseria del sostre. Davant aquests indicis, l'home va ser detingut com a presumpte autor d'un intent de furt, a més dels càrrecs de conducció temerària i resistència i desobediència greus a l'autoritat.
Localització i arrest de la dona
De manera simultània, diverses unitats policials es van desplegar a Castellserà per tal de localitzar la dona fugida. Poc temps després, una patrulla de paisà la va trobar amagada als lavabos de la llar de jubilats del municipi. Els agents van procedir a la seva detenció com a presumpta autora de l'intent de furt. La dona compta amb un historial delictiu extens, amb una cinquantena d'antecedents, la majoria per furts, dels quals una vintena van ser comesos l'any passat.
Modus operandi: el furt "mimosa"
Els dos individus arrestats són coneguts per la seva especialització en furts, particularment en la modalitat coneguda com a "furt mimosa". En el cas dels detinguts, es desplacen des de l'àrea metropolitana cap a localitats de comarques, amb l'objectiu de buscar persones d'edat avançada que caminen soles. El conductor espera a prop, mentre la dona s'aproxima a la víctima amb qualsevol pretext, buscant guanyar-se la seva confiança. Un cop establert el contacte, s'abracen o s'hi abraonen per sostreure'ls objectes de valor com joies, rellotges o carteres que portin a sobre.
La investigació policial roman oberta amb l'objectiu de determinar la procedència de les joies recuperades. No es descarta que els detinguts puguin ser els autors d'altres fets delictius similars perpetrats en diverses comarques.